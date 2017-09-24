الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة قبل مباراة إنبي في الدوري المصري

أوضح أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى للزمالك، أن النادى الأبيض ينتظر الحصول على موافقة رسمية لخوض مواجهة إنبى المقبلة ، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، المقرر له يوم الجمعة المقبل.
وشدد المدير الإداري للفريق الأبيض على أن أرسل خطاباً رسمياً بشأن رغبته فى خوض المباراة على ملعب الدفاع الجوى وفى حالة عدم الحصول على الموافقة قبل مباراة إنبى سيخوضها الفريق الأبيض على ملعب بتروسبورت.
يذكر أن الجهاز الفنى للزمالك، قد منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الإثنين، على ملعب النادى، بعد خوض مواجهة ودية بالأمس أمام المقاولون العرب، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
جدير بالذكر نادي الزمالك، يحتل المركز الثالث، في مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعهما بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلا منهما، وفوزه على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، وفوزه على المصري بهدفين مقابل هدف واحد.