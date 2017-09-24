لاعب الزمالك يتنازل عن مستحقاته

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تنازل علي فتحي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي من الموسم الماضي.

مصدر يكشف تنازل لاعب الزمالك عن مستحقاته

وأكد مصدر بالمجلس، أن اللاعب تنازل عن مستحقاته عندما وافق الزمالك على رحيله للاتحاد بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب الخلافات بين اللاعب وإدارة زعيم الثغر على المقابل المادي.

وكان الزمالك قام بقيد اللاعب بقائمة الانتظار في الفترة الماضية، ويحق له الحصول على 50% من قيمة عقده عن الموسم الحالي.

جدير الذكر أن نادي الزمالك، بدأ الموسم الحالي تحت قيادة فنية جديدة والذي يقودها المدير الفني الصربي ” نيبوشا”، خلفاً لإيناسيو، المدير الفني السابق، بعدما فشل في الحصول على الدوري المصري وتحقيق مركز ثالث، بالإضافة إلى خروج من كأس مصر، وخروج من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موقف الزمالك في الدوري المصري حتى الآن

يذكر أن نادي الزمالك، يحتل المركز الثالث، في مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعهما بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلا منهما، وفوزه على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، وفوزه على المصري بهدفين مقابل هدف واحد.