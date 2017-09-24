عقب الفوز على الترجي| الخوف يسيطر على لاعبي الأهلي.. وتهديد باستبعاد 6 نجوم

ينتظر الجمهور المصري، وخاصة عشاق القلعة الحمراء، الفائز من مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس، اللقاء الذي من المقرر أن يقام اليوم، ضمن مباريات الإياب في دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي، مع الفائز من الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

الخوف يهز جدران القلعة الحمراء

وفي الوقت ذاته، تسيطر حالة من الخوف داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب حصول 6 لاعبين من الأهلي، وهم ” أحمد فتحي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، حسام عاشور، شريف إكرامي وجونيور أجايي” على كروت صفراء، في مباراة الترجي التونسي ” ذهاب وإياب”، والتي أقيمت في “استاد برج العرب ورادس”، والتي انتهت بفوز الأهلي بمجموع المبارتين 4/3، وبالتالي إذا حصل أي لاعب منهم على كارت أصفر في المباراة المقبلة، فإن اللاعب سيغيب بصورة رسمية عن مواجهة الإياب، مما يضع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي في موقف صعب.

الأهلي يهزم الترجي

يذكر أن النادي الأهلي، صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي، يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.