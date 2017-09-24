حسام البدري يوضح أسباب البقاء في تونس

قال المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري ، إن قرار بقاء البعثة في تونس يهدف في المقام الأول إلى توفير أقصى درجات الراحة للاعبين قبل المباراة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري: أغلقنا مباراة الترجي

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية، أنه اتخذ القرار تجنبا للإرهاق ومشقة العودة لمصر ثم السفر مرة أخرى إلى تونس، خاصة أن الوقت ضيق جدًا، ومن غير المعقول أن يعود الأهلي للقاهرة الأحد ثم يعد نفسه بعدها بيومين وثلاثة أيام على أقصى تقدير للسفر مجددًا إلى تونس.

وأوضح البدري، أنه أغلق صفحة مباراة الترجي؛ للتفكير في مباراة الدور قبل النهائي والتي يواجه فيها الأهلي المتأهل من مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي في ذهاب دور الأربعة والتي تقام في السابعة من مساء اليوم بسوسة.

الأهلي يفوز على الترجي

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.