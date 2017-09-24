جهاز الأهلي بالكامل في مباراة النجم الساحلي

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي ، التوجه اليوم إلى مدينة سوس، لمتابعة مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي

حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

البدري وجهازه المعاون في مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي

حيث ستوجه المدير الفني حسام البدري، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وأحمد أيوب المدرب العام، وسيد معوض المدرب المساعد، إلى سوسة لمشاهدة المباراة، حيث فضل الجهاز الفني مشاهدة المباراة من أرض الملعب؛ للتعرف على الفريقين والأجواء هناك وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريقين وأسلوب لعبهما.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.