قرار هام من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي عقب الفوز على الترجي

قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، منع الأحاديث الصحفية أو الإعلامية لجميع اللاعبين اعتبارا من السبت اليوم.

سيد عبد الحفيظ: غرامة من يخالف التعليمات

وأوضح سيد عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن يخالف التعليمات سيتم فرض غرامة عليه قدرها 700 دولار، مؤكدا على أن هذا القرار حتى يحافظ اللاعبون على تركيزهم في المرحلة المهمة القادمة.

اليوم الأهلي راحة من التدريبات

كما قرر المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الترجي، راحة تجنباً للإرهاق، بينما يخوض المستبعدين مران في الساعة الثالثة والنصف عصرا بأحد الملاعب القريبة من الفندق، وسيقود المران أنيس الشعلالي مخطط الاحمال البدنية.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية