أحمد حسام ” ميدو ” عبر تويتر: مش من قلبي مبروك للأهلي

هنأ المدير الفني لنادي وادجلة ، أحمد حسام ” ميدو “، النادي الأهلي، بصعوده إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما على استاد رادس.

ميدو: مبروك الأهلي بس مش من قلبي

وكتب المدير الفني لوادي دجلة، عبر صقحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً ” مبروك للاهلي صحيح مش من قلبي بس بصراحه لاعيبه رجاله يجبروك انك تحترمهم!! مبروك للاهلي وجهازه ولاعيبته ومجلس ادارته وجمهوره..مبرووك لمصر”

الأهلي يفوز على الترجي ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، ضمن إياب دوري الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.