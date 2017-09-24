أحمد حسام “ميدو” عقب أزمة الزمالك والمصري: لوائح الاتحاد بها عوار

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، إنه لم يكن يتمنى وقوع الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري والمناوشات التي حدثت بين حسام وابراهيم حسن وطارق يحيى.

ميدو: الضغوطات التي تحدث خلال المباريات عالية جدا

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: “كنت أتمنى ألا يحدث ذلك، في بعض الأحيان تكون الضغوطات خلال المباريات عالية جدا وهو ما يتسبب فيما حدث”.

وأضاف: “أعتقد أن لوائح الاتحاد بها عوار، حيث تنص على أن الأمر كله يكون لمراقب المباراة، ولكن من الوارد أن تحدث أشياء لا يراها المراقب وتمر مرور الكرام”.

وأوضح: “حينما تم إيقافي 6 مباريات كان بسبب تدوين الحكم للواقعة لكنه لم يكن قد شاهدها، وبعد إيقافي بأيام قام باسم مرسي بتوجيه إشارة خارجة لجماهير الاهلي ولم يتم إيقافه نظرا لأن المراقب لم يشاهدها”.

ميدو يشيد بأداء الزمالك أمام المصري

وأشاد أحمد حسام ميدو، بأداء فريق الزمالك خلال مباراة المصري التي فاز بها بهدفين مقابل هدف، مشيرا إلى أن الزمالك أدى مباراة كبيرة أمام فريق مميز.

وقال ميدو إن المصري فريق مميز للغاية ويقدم مستويات مميزة مع جهازه الفني بقيادة حسام وابراهيم حسن”، مضيفا “أن لمصري لديه ميزة كبيرة بخوض مبارياته في الدوري على ملعب واحد، ولكن هذا لا يقلل من إنجاز الجهاز الفني”.