ميدو يوضح أسباب فوز الأهلي على الترجي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن لاعبو النادي الأهلي رجال، وعملوا بإخلاص، وهذا الكرة، عندما يجتمع اللاعبون في المواقف الصعبة، يتحقق الإنجاز.

ميدو: قرارات الأهلي الصائبة من أسباب الفوز على الترجي

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أنه كانت فرصة سهلة لتفكك الفريق بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب في برج العرب، ولكنهم اتحدوا على هدف واحد وهو الصعود، حتى تحقق لهم ما أراد، لأن الأهلي فعل كل شيء صح.

وأشار إلى نتيجة مباراة الذهاب كانت مفاجئة، ولكن الأهلي فعل كل صواب، بدءا من تصريحات مجلس الإدارة، وقرار دخول الجماهير كان له تأثير إيجابي كبير على النادي، حتى تحقق الهدف، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقييم ميدو للاعبي الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، أدى مباراة كبيرة أمام فريق الترجي التونسي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف، ميدو، أن عبد الله لعب لصالح الفريق وأدى أدوار تكتيكية كثيرة بالإضافة لدوره الدفاعي الجيد، قائلاً “عبد الله لاعب كبير ويظهر في الأوقات التي يحتاجه فيها الفريق، هو لاعب لا غنى عنه في الملعب لاعب خبرة والخبرات صعب تعويضها، يكفي كفاحه وشخصيته القوية داخل الملعب”.

وليد أزارو، قال ميدو، إن اللاعب المغربي، لاعب جيد ويجيد التحركات واللعب في المساحات ويمرر لزملائه بشكل جيد، موضحا أنه ينقصه الهدوء، هو لاعب صغير السن ويلعب في بلد غيره بلده، وأرى أن بوادره طيبة ويجب الحكم عليه بعد 7 أشهر”.

صالح جمعة، أشاد بلاعب الأهلي، قائلاً “مازال أمامه المستقبل وأن جمهور الاهلي يحبه”، مؤكدا على أن صالح لاعب رائع ويملك مهارات كبيرة، جمهور الأهلي يحبه ويصبر عليه”.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.