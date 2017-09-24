عضو الأهلي: مباراة الدور نصف النهائي يوم السبت المقبل

قال محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن قرار بقاء النادي في تونس، نهائيا، لأن مباراة الدور نصف النهائي ستكون يوم السبت المقبل ، والوقت ضيق للغاية، فرأى المجلس أنه من الأفضل البقاء في تونس.

عضو الأهلي: في انتظار عودة محمود طاهر لتحديد اسم رئيس البعثة

وأشار، في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، في إذاعة الشباب والرياضة، أنه في انتظار المهندس محمود طاهر رئيس النادي، لتحديد موقفه من رئاسة البعثة في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن حضور الجماهير في الدور نصف النهائي:” لو النجم هيكون الجمهور كبير لكننا على قدر المسئولية، و لدينا دافع كبير للفوز بالبطولة، ولن يفرق معنا طرف الدور نصف النهائي”.

عضو الأهلي: كنت واثق من الفوز على الترجي

أكد محمد جمال هليل، أنه كان على ثقة كبيرة بفوز فريقه في تونس، والعودة من رادس بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، مشددا على أن الفريق أدى مباراة طيبة.

وأضاف، أن دخول الجماهير في أخر تدريب بالقاهرة قبل السفر، كان له دور كبير في تحفيز اللاعبين، وأكد على اللاعبين أنهم على قدر المسئولية.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.