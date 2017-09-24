محمد فاروق : الجمهور سر تفوق الأهلي على الترجي.. والبدري اكتسب خبرات في البطولات الإفريقية

قال محمد فاروق ، مهاجم الأهلي السابق، إن الجمهور كان السر في تفوق الأهلي على الترجي بملعب رادس وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد فاروق: حضور الجماهير المران الأخير كان إيجابي للاعبي الأهلي

وأوضح فاروق في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: “حضور الجماهير لمران الفريق الأخير بالتتش قبل السفر إلى تونس كان عاملا إيجابيا كبيرا”.

وأضاف: “أيضا الجمهور كانت لديه حالة ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز والتأهل إلى تونس”، مؤكدا على أنه اكتسب خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

محمد فاروق: حسام البدري هو رجل المباراة

وأشار لاعب الأهلي السابق: أن البدري استفاد من الانهيار المبكر للترجي بعد الدقيقة 60 في المباراة سواء كانت الذهاب أو الإياب، مؤكدا على أن البدري هو رجل المباراة لأنه تعامل معها بشكل جيد وكبير، وعلى مستوى اللاعبين، كان جونيور أجاي من أفضل اللاعبين.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.