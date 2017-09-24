الكاف يعلن عن قيمة جائزة الفائز ببطولة إفريقيا

قال رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عبد المنعم شطة، إن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سيحصل على 3.5 مليون دولار.

الكاف: بطل إفريقيا يحصل على 3.5 مليون دولار

وأوضح شطة، في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: أن البطل يحصل على 3.5 مليون دولار والثاني يحصل على مليونين.

وأضاف: “الجوائز المالية يحصل عليه من الأول وحتى الثامن، بخلاف الجوائز المالية الأخرى التي يحصل عليها البطل جراء مشاركته في كأس العالم للأندية”.

الكاف يوضح أسباب فوز الأهلي على الترجي

وعن فوز الأهلي على الترجي، أكد المدير الفني للاتحاد الإفريقي، أن حارس المرمى شريف إكرامي حارس الاهلي، والفريق ككل، يمثل 90%، من أسباب فوز الاهلي على الترجي التونسي، بالإضافة إلى الإعداد البدني الجيد.

وقال إن التشكيل الأمثل الذي خاض به البدري المباراة، كان مخطط له منذ البداية، حيث كان موفقا في الإبقاء على وليد أزارو، وتغيير جونيور أجاي.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.