الأهلي: 60 ألف مشجع في لقاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، اللواء شيرين شمس، أنه سيدأ سريعا في الترتيبات لحضور الجماهير مباريات إياب الدور نصف النهائي، مشددا على أنه سوف يطلب حضور 60 ألف مشجع لهذه المباراة، التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المدير التنفيذي للنادي الأهلي: في انتظار نتيجة مباراة النجم وأهلي طرابلس

وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن الخصم في الدور نصف النهائي، سيحدد إقامة بعثة الفريق في تونس، ففوز أهلي طرابلس يبقي الفريق في العاصمة، وفوز النجم الساحلي ينقل البعثة إلى مدينة سوسة.

فوز الأهلي على الترجي

يذكر أن النادي الأهلي، صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي، علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي، مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.