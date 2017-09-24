لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ” باسم مرسي “

وجه نجم النادي الأهلي السابق، محمد فاروق، نصيحة للاعب باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، بعد تراجع مستواه في المباريات السابقة، مما أدى إلى عدم انضمامه للمنتخب الوطني.

محمد فاروق: باسم مرسي أبعد نفسه عن قيادة هجوم الزمالك

وأشار محمد فاروق، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن باسم مرسي أبعد نفسه عن قيادة خط هجوم الأبيض، في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في هذا الخط، من بينهم اللاعب المنضم حديثاً كابونجو كاسونجو.

محمد فاروق: لابد أن يعيد باسم مرسي حساباته

وأكد على أن باسم مهاجم مميز، وعليه التفكير أكثر في مستقبله، قائلا ” باسم مرسي فكر بعض الأوقات تحت أقدامه، ولابد أن يعيد حساباته من جديد”.

وعن الأزمة التي حدثت عقب مباراة الزمالك والمصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، قال محمد فاروق، إن حسام وإبراهيم حسن صنعا شكل جديد للنادي المصري في ظل وجود مجلس إدارة قوي ، ولكن فكرة صناعة أزمة في كل مباراة، يترك أثر نفسي وسلبي للاعبين، مشيرا إلى أن أسلوب الأزمات في الدوري الممتاز لا بد أن ينتهي، حتى نرتقى بالمسابقة المحلية.