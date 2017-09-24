 مدرب الجيش: الثقة الزائدة للاعبي الترجي سب فوز الأهلي

قال المدير الفني لنادي الجيش، أحمد سامي، إن النادي الأهلي كان بإمكانه الفوز أمس على الترجي بخمسة أهداف، وخاصة في الشوط الثاني، موضحاً أن الترجي التونسي لعب المباراة بثقة زائدة.

أحمد سامي: الأهلي تفوق بدنيا على الترجي

وأوضح سامي في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، النادي الأهلي تفوق بدنيا وكان أفضل من الترجي، لافتا إلى إن أي مدرب لا يفهم في الأحمال البدنية ليس مدربا جيدا.

أحمد سامي: الأهلي يبفوز ببطولة إفريقيا

توقع أحمد سامي، فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن النادي الأهلي دائما يظهر في الأوقات الصعبة، مؤكدا أن لاعبي الفريق الأحمر أدوا بروح قتالية عالية.

وعن تعادله أمام الأهلي في الدوري المصري، أكد على أنه لم يكن صدفة، مشيرا إلى أن الفريق أدى فترة إعداد جيدة قبل بداية الموسم.

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.