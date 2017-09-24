شيرين شمس: لم نحدد حتى الآن اسم رئيس بعثة تونس

قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللواء شيرين شمس، إن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، سوف يعود إلى القاهرة ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه سوف نتفق فيما لاحق على رئيس البعثة، التي ستقيم لمدة أسبوع في تونس.

شيرين شمس: كان لدينا أمل في الفوز على الترجي التونسي

وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن بعثة الاهلي في تونس، كان لدينا أمل كبير في فوز الأهلي، على الترجي التونسي، مساء أمس، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

يذكر أن النادي الأهلي صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.