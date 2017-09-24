البدري يكشف خطة الريمونتادا أمام الترجي والتأهل لنصف نهائي الأبطال

كشف حسام البدري مدرب الأهلي عن الخطة التي وضعها لتحقيق الفوز على الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

البدري: ركزت على الضغط العالي ضد الترجي

وصرح البدري لقناة أون سبورت أنه اعتمد على الضغط المبكر منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الترجي.

وأكد أنه اعتمد على الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا من أجل الضغط الطولي على الخصم، وفي حالة تلقي هدف طلب من اللاعبين الثبات.

وأشار إلى أنه طلب التوقف عن الضغط حتى لايتأثر اللاعبين بدنيا وقرر إشراك جونيو أجاي من أجل الزيادة العددية في خط هجوم الفريق.

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول إلى طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 أدرك علي معلول التعادل للأهلي من خطأ فادح لدفاعات الترجي، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين.