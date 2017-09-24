بالصور.. جمهور الأهلي يسخر من الترجي بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

أعرب جمهور الأهلي عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الفريق على الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام عشاق الفريق بالسخرية من الفريق التونسي الذي أكد تأهله بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ذاته.

ونشر الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور عديدة ساخرة بعد الفوز والتأهل للمربع الذهبي بالبطولة الأفريقية.

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول إلى طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 أدرك علي معلول التعادل للأهلي من خطأ فادح لدفاعات الترجي، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين.