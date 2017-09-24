مرتضي منصور: أنا أول من ساندت شريف إكرامي .. وتمنيت الفوز للأحمر

أعرب المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأهلي على نظيره الترجي التونسي، وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى قد حقق فوزاً صعباً على الترجي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور، خلال تصريحاته لبرنامج، “ملعب الشاطر” المذاع عبر فضائية المحور” أبارك للنادي الأهلي والمهندس محمود طاهر، على فوز الفريق اليوم وتأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال”.

منصور: أتعجب من جمهور الأهلي في هذا الشئ

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” هناك من يقول أن جماهير الزمالك غاضبة لفوز الأهلى على الترجي، هل هذا كلام يعقل؟ ، أنا أول من ساند شريف إكرامي بعد خطأه في مباراة الذهاب، وتمنيت الفوز للأهلي برادس”.

وتابع، ” أتوجه بالشكر لمحمود طاهر، بعد حرصه على الاطمئنان على نجلي أحمد، عندما علم إصابته بجلطة في القلب، بالرغم من توتر الأجواء عنده بسبب المباراة الهامة، لكن هذا شعور نبيل منه”.