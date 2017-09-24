مدافع الأهلي يكشف كيف هزم الترجي وتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي كيف نجح المارد الأحمر في خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد اللاعب عقب اللقاء بأن جميع اللاعبين حرصوا على الفوز في رادس وعدم تلقي شباك الفريق أية أهداف.

وصرح بأنه كان هناك اجتماع بين اللاعبين خلال شوطي المباراة للتأكيد على العودة بالفوز إلى القاهرة وبطاقة العبور.

وكان الأهلي قد تعادل مع الترجي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ذاته.

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول إلى طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 أدرك علي معلول التعادل للأهلي من خطأ فادح لدفاعات الترجي، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي