أول تعليق لمتعب بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

علق عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” روح الفانلة الحمرا .. مبروك لجمهور الأهلي العظيم”.

كان الأهلي قد حقق فوزاً غالياً على نظيره الترجي التونسي، على ملعبه ووسط جمهوره، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليطالب الأهلي بالفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

متعب لم يشارك في المباراة من الأساس، وشارك بدلًا منه المغربي وليد أزارو لكنه ظهر بشكل سئ خلال المباراتين الذهاب والإياب.

الأهلى ينتظر الفائز من النجم الساحلي وأهلى طرابلس

وينتظر الأهلي الفئز من مباراة النجم الساحلي التونسي وأهلى طرابلس الليبي، المقرر لها غداً الأحد، لمواجهته في نصف نهائي دوري الأبطال.