الوداد يطيح بالبطل ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي.

سجل هدف الوداد المغربي الوحيد اللاعب صلاح الدين السعيدي، في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفشل الوداد في إضافة هدف آخر في الشوط الثاني من المباراة، لكي يتأهل مباشرة إلي الدور نصف النهائي من البطولة، ولكن ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد المتأهل إلى المربع الذهبي.

الأهلي يضرب موعداً مع النجم الساحلي أو اهلي طرابلس في نصف النهائي

يذكر أن النادي الأهلي قد تأهل أيضا إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي برادس، لينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي و أهلى طرابلس لملاقاته في نصف النهائي.