شريف إكرامي: شعرت بأن خلفي جماهير كبيرة .. اشكرهم على دعمهم

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي ، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، لينتزع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة.

إكرامي يشكر جمهور الاهلى

وقال إكرامي خلال تصريحاته لقناة النادي الأهلي، ” أشكر جميع من ساندني لكي أعبر أزمة مباراة الذهاب، جماهير الأهلي عودتني على دعمها المستمر لي”.

وأضاف، ” دائما ما احاول نسيان أي خطأ أقع فيه في المباريات، من أجل أن أكمل مشواري الذي بدأته”.

وواصل، ” تحملت الكثير من الضغوطات، أنا ألعب لنادي كبير لابد أن أتحمل الضغوطات وإلا سوف أرحل عن هذا النادي الكبير”.

وأوضح، ” شعرت بأن خلفي جمهور كبير ، اشكرهم على دعمهم المستمر لي”.

يذكر أن شريف إكرامي قد سقط في خطأ فادح، كلف فريقه هدف قاتل في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.