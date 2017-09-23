بعثة الأهلي تنتظر في تونس حتى مباراة نصف النهائي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، البقاء في تونس جتى موعد مباراة نصف نهائي دوري الأبطال.

وحقق الأهلي، فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب رادس، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي كلًا من التونسي علي معلول في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن يسجل النيجيري جونيور أجايي هدف التأهل للمارد الأحمر من رأسية رائعة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء (لمشاهدة الأهداف).

الأهلى على موعد مع النجم الساحلي و أهلى طرابلس

الأهلي نزع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال، لينتظر الفائز من النجم الساحلي التونسي و الأهلي الليبي، لمواجته في نصف نهائي البطولة، المقرر لها أحد أيام 29 و 30 أكتوبر.

النجم الساحلي سيستضيف أهلى طرابلس الليبي، غداً الأحد، في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي بدون أهدف.