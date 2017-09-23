الأهلي يخوض أول لقاء في نصف نهائي أبطال أفريقيا في هذا الموعد

يستعد الأهلي لأول مواجهاته في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحديد موعد مباراة الأهلي في قبل نهائي الأبطال

وينتظر المارد الأحمر مواجهة أحد فريقي أهلي طرابلس الليبي أو النجم الساحلي التونسي، أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد القادمين، بعد التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين.

وكان الأهلي قد تعادل مع الترجي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ذاته.

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول إلى طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 أدرك علي معلول التعادل للأهلي من خطأ فادح لدفاعات الترجي، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي