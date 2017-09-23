إكرامي: أشكر جمهور الأهلي على مساندته لشريف

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزاً هاماً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد نجح في نزع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقيى، بفوزه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما التونسي علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

وقال إكرامي خلال تصريحاته لقناة “دي ام سي”، ” أشكر الجمهور على مساندته لشريف، هذا ليس بغريب على جمهور النادي الأهلى العظيم، مشيراً إلى أن الجمهور الذي هاجمه عقب مباراة الذهاب ليس جمهور الأهلى”.

وأضاف، ” جمهور الأهلي ليس المرة الأولي الذي ساند فيها شريف، سانده أيضا عندما مرضت ابنته، ودائما ما يساند جمهور الأهلى لاعبي الفريق، كما تعودنا ونشئنا على ذلك”.

الأهلي على موعد مع أهلى طرابلس أو النجم الساحلي

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، و أهلى طرابلس الليبي، لمواجهة الفائز منهم في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلم من قبل عن موعد المباراة، ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين.