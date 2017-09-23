غدًا.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة عقب الإطاحة بالترجي

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الرابعة عصر غد الأحد، قادمة من تونس، عقب الفوز على الترجي بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الاوليمبي برادس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة، على أن يعود لاستئناف مرانه لمواصلة مشواره في الدوري المصري.

الأهلي يتخطى عقبة الترجي بثنائية

كان الأهلي قد تخطى عقبة الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي معلول وجونيور أجايي، بينما سجل طه ياسين الخنيسي هدف الترجي من ركلة جزاء.

كانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بااتعادل الايجابي على ملعب برج العرب بالاسكندرية بنتيجة 2-2.

يذكر ان الفريق الأحمر سيواجه الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي واهلي طرابلس الليبي المقرر لها غدًا الأحد على ملعب الأول.