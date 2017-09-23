عقب الإطاحة بالترجي.. تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي أفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقعده في منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الإطاحة بنظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، لتتصعب مهمة الفريق الأحمر في لقاء العودة ال1ي اقيم على لمعب الأوليمبي برادس ووسط جماهير الفريق التونسي.

سجل أهداف الأهلي، التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجايي، أما هداف الترجي الوحيد فجاء بأقدام طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء.

منافس الأهلي في نصف النهائي

من المقرر أن يواجه الفريق الأحمر، الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، المقرر إقامتها غدًا الأحد.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على لمعب برج العرب “ملعب اهلي طرابلس الليبي”.