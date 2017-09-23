“باكا” يعلق على ثنائية الأهلي أمام الترجي.. ويشيد بـ”أجايي”

علق الجنوب أفريقي باكاماني مشامبي، لاعب الأهلي، على فوز الفريق الأحمر على نظيره الترجي التونسي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس منذ قليل، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف سجلها التونسي علي معلول، والنيجيري جونيو أجايي.

وكتب باكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر قائلًا، “مبروك للأهلي، وأجايي لاعب عظيم”.

وانضم باكا إلى فوف الأهلي قادمًا من بيدفيست الجنوب أفريقي لمدة 4 مواسم.

وحسم الأهلي بطاقة تأهله إلى نصف نهائي البطولة الافريقية، وينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي.