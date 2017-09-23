خبير تحكيمي: ركلة جزاء الترجي “صحيحة”.. والحكم تغاضى عن طرد “آجايي”

أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي بقنوات “بي إن سبورتس” أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الكاميروني “نيانت أليوم” في لقاء الأهلي والترجي صحيحة بنسبة 100%.

تأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه عى الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال الشريف خلال تحليله لأداء الحكم بعد اللقاء، إن الحكم الكاميروني نيانت أليوم تغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الترجي في الدقيقة 45 بعد عرقلة واضحة من وليد سليمان لاعب الأهلي لطه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق التونسي.

وأضاف “الشريف”، ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم على النادي الأهلي صحيحة بنسبة 100 % بعد عرقلة واضحة من شريف إكرامي حارس المارد الأحمر.

وأكمل، الحكم تغاضي أيضا عن أشهار البطاقة الحمراء في وجه النيجيري جونيور آجايي مهاجم الأهلي بعد تعديه بالضرب على لاعب الترجي في الشوط الثاني.

منافس الأهلي في نصف النهائي

ينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء أهلي طرابلس الليبي والنجم الساحلي التونسي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريق بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الإسكندرية، وتقام مباراة الإياب غدا على الملعب الأولمبي بسوسة في تمام الساعة السابعة النصف مساء.