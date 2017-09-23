الغزال يهنئ لاعبي الأهلي بالفوز أمام الترجي

علق عمرو جمال اللاعب السابق للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب بيديفست الجنوبي الإفريقي حالياً على فوز الأهلي أمام الترجي التونسي.

وقام عمرو جمال بنشر صورة للاعبي الفريق الأحمر على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق عمرو على الصوررة التي قام بنشرها قائلاً : ” اضرب يا أهلي كمان مبروك للرجالة”.

وفاز المارد الأحمر على فريق الترجي التونسي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب راداس في تونس بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الأحمر تعادل في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدفين مقابل هدفين والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ المدير الفني حسام البدري المباراة بالتشكيل الآتي.

في حراسة المرمى : شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول

في خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد

في الهجوم: وليد أزارو.

وأحرز اللاعب على معلول الهدف الاول للفريق الأحمر في الدقيقة الـ 49 من عمر الشوط الثاني بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الـ 62 من عمر الشوط الثاني في المباراة.