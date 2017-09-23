“عبد الحفيظ”: لم نحقق البطولة بعد.. وهذا ما طلبته من اللاعبين

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدمب النادي الأهلي، ان فريقه كان الأحق بالفوز في مصر، لولا الأخطاء التحكيمية من جانب حكم مباراة الذهاب، والتي أدت إلى التعادل في لقاء الذهاب، بنتيجة 2-2.

وتابع عبد الحفيظ، عبر تصريحات على قناة الأهلي، قائلًا، “الثقة كانت متوفرة في الأهلي وكنا ندرك أننا سنحقق الفوز”.

وتابع عبدا لحفيظ، “صعدنا على حساب فريق قوي للغاية ولكننا لم نحقق البطولة بعد، مشيرًا إلى أننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من العمل والتركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق اللقب”.

وكشف مدير الكرة، بالأهلي عن الطلب الذي طالب به اللاعبين،مؤكدًا، “أن الهدوء كان ضرورياً للغاية، طالبت اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء وعدم الاعتراض على الحكم لأنه لم ولن يؤثر في أي شيء”.

يذكر ان الأهلي فاز على الترجي على لمعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي معلول وجونيو اجايي.