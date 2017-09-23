عمرو أديب معلقاًُ على فوز الأهلي: مبروك لنادي القرن وكل قرن

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب رادس، في إطار إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد نجح في نزع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقيى، بفوزه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما التونسي علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

أديب يشيد بأداء الاهلى

وقال أديب، عقب انتهاء المباراة، عبر برنامج “مصر كل يوم” المذاع على فضائية on E ، ” سعيد جداا، والله مبروك لنادي القرن وكل قرن، هذه الأشياء لم يقدر على فعلها سوى الأهلي فقط”.

وأضاف، ” سعداء جدا، وبنتقدم لتهنئة حسام البدري، المدير الفني للفريق، واللع العظيم شئ فرحنا كلنا، الأهلي كان بيمثل مصر كلها النهاردة أمام الترجي التونسي الشقيق”.

وواصل، “هناك أشياء من الممكن أن تنصع زلزال في مصر ، عندما يسجل الأهلي هدفاً و عندما يستقبل الزمالك هدفاً”.

ويسنتظر الأهلى الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي و أهلى طرابلس الليبي، لمواجهته في نصف النهائي.