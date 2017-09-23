الحلفاوي: هو إيه اللي يمنع أي حد إنه يبقي أهلاوي؟

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب رادس، في إطار إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.



الأهلي قد نجح في نزع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقيى، بفوزه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما التونسي علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

الحلفاوي يتسائل.. اللي مش أهلاوي مش أهلاوي ليه؟

وقال الحلفاوي ، عقب انتهاء المباراة، خلال تويته له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” فيه سؤال محيرني ومش لاقيله إجابة .. هوه إيه اللي يمنع أي حد إنه يبقي أهلاوي؟! .. يعني اللي مش أهلاوي .. مش أهلاوي ليه؟ !!!!.

وينتظر الأهلى الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي و أهلى طرابلس الليبي، لمواجهته في مباراة نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، والمقرر لها الأسبوع المقبل.