تعليق “مثير” من عمرو أديب عقب فوز الأهلي والتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفريق الأول كرة القدم النادي الأهلي، بفوزه على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة افريقيا.

وعلق أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، قائلًا، “هو فريق مستحيل له جمهور مستحيل وقادر على تحقيق المستحيل مبروك للاهلى مبروك لمصر”.

بهذا الفوز تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة، فى انتظار الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس المقرر إقامتها غدًا الأحد.

كان الأهلي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة افريقيا، بعد تعادله في لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين لمثليهما، وتمكن من الفوز على الترجي بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي معلول والنيجيري جونيو أجايي.