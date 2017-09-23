حسام البدري عقب الفوز على الترجي: خطوة للتويج ببطولة إفريقيا ..والجمهور السبب في ذلك

قال المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري ، إن الفوز اليوم على الترجي التونسي، خطوة للتويج ببطولة إفريقيا.

البدري: كنت واثق في قدرات اللاعبين

وأوضح المدير الفني، في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية، أنه كان يثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز الهام على الترجي، موجهاً الشكر للجماهير التي ساندت الفريق في المباراة، وفي آخر مران للفريق قبل السفر إلى تونس، مؤكداً على أن الجمهور هم السبب في تحقيق هذا الانتصار.

البدري يكشف عن خطة اللعب أمام الترجي

وكشف حسام البدري، عن تغييره في خطة اللعب وخاصة بين الشوطين، موضحاً أنه تعمد تضييق المساحات على الترجي دون استنفاذ القدرات البدنية للاعبين.

يذكر أن النادي الأهلي، حقق فوزاً اليوم، على الترجي التونسي في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد رداس، حيث استطاع أن يحرز هدفين عن طريق اللاعب على معلولن وجونيور أجاي، بعد أن مهزوما بهدف عن طريق اللاعب طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء.

وسوف يواجه الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي.