حسن المستكاوي: معلول وعاشور و أجايي رجال المباراة .. وأزارو رجل “تونس” !

أعرب حسن المستكاوي، الناقد الرياضي الكبير، عن شعادته بفوز الأهلي على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد نجح في نزع بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقيى، بفوزه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما التونسي علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

المستكاوي يسخر من أزارو

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” مبرووووك جداً .. مبرووووك جداً والله.. شوط ثاني مختلف وتفوق بدني للاهلى .. جمهور التتش ومعلول و عاشور واجايي رجال المباراة، ووليد أزارو رجل تونس !”.

كان وليد أزارو قد أهدر العديد من الفرص السهلة أمام المرمي اليوم، بالإضافة إلي ظهوره بمستوي ضعيف خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وينتظر الاهلى الفائز من مباراة أهلى طرابلس اللليبي و النجم الساحلي التونسي، لمواجهة الفائز منهم في نصف نهائي دوري الأبطال.