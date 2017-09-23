خطف فريق الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع الترجي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ذاته.

تقدم فريق الترجي بالهدف الأول إلى طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 أدرك علي معلول التعادل للأهلي من خطأ فادح لدفاعات الترجي، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي

الشوط الأول

وفي الدقيقة الثانية تألق المعز بن شريفية حارس الترجي التونسي وتصدى لتصويبة خطيرة من مؤمن زكريا، بعدها تبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب.

وفي الدقيقة الثامنة سقط وليد أزارو مهاجم الأهلي على الأرض بعد تدخل عنيف من لاعب الترجي، ولكن امر حكم اللقاء باستمرار اللاعب.

وبعدها تألق الحارس شريف إكرامي وتصدى لتصويبة الخنيسي وحافظ على نظافة شباكه، وفي الدقيقة 22 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه مؤمن زكريا لاعتراضه على قراره.

وفي الدقيقة 26 أطلق أنيس الشعلالي تصويبة صاروخية مرت بجوار عارضة شريف إكرامي، وفي الدقيقة 28 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثاينة من نصيب لاعبي الأهلي في وجه حسام عاشور.

وفي الدقيقة 37 وبعد خطأ كارثي من علي معلول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي حولها طه ياسين الخنيسي في شباك شريف إكرامي، ليتعن تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول ويصعب مأمورية المارد الأحمر.

وبعدها ضغط النادي الأهلي من أجل تعديل النتيجة، وفي الدقيقة 43 حصل الأهلي على ركلة ركنية فشل في استغلالها لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني ضاغطا من أجل تعديل النتيجة، وفي الدقيقة 47 أجرى المارد الأحمر التغيير الأول بنزل جونيور آجايي بدلا من مؤمن زكريا من أجل تنشيط الخط الهجومي للفريق في المباراة.

وفي الدقيقة 49 أحرز علي معلول الهدف الأول للأهلي بعد خطأ فادح من معز بن شريفية ليحولها الظهير الأيسر بيمناه في مرمى الترجي ليدخل المارد الأحمر في المنافسة مرة أخرى.

وفي الدقيقة 60 تألق حارس الترجي وتصدى لتصويبة صاروخية من ووليد سليمان، وفي الدقيقة 62 أحرز البديل جونيور آجايي الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد عرضية أكثر من رائعة من علي معلول.

وبعدها سعى فريق الترجي إلى إدراك التعادل والدخول في المنافسة على بطاقة التأهل مرة أخرى، وفي الدقيق 77 تصدى شريق إكرامي لتصويبة سهلة من فريق الترجي.

وفي الدقيقة 82 أجرى الأهلي التغيير الثاني بنزول هشام محمد بدلا من وليد سليمان من أجل الاستحواذ على منطقة وسط الملعب، ليتبادل الفريقين بعدها السيطرة على وسط الملعب، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.