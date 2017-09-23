نجح علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في إحراز هدف التعادل لفريقه في شباك الترجي التونسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 49 بعد خطأ فادح من معز بن شريفية ليحولها الظهير الأيسر بيمناه في مرمى الترجي ليدخل المارد الأحمر في المنافسة مرة أخرى.

تشكيل الأهلي

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

بدأ الترجي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي