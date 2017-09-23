“قمة رادس”.. ركلة جزاء مشكوك في للترجي بعد خطأ كارثي من “معلول”

احتسب الكاميروني نيانت أليوم حكم لقاء الأهلي والترجي ركلة جزاء للفريق التونسي مشكوك في صحتها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق التونسي في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، ليعلن تقدم أصحاب الأرض وتأزم موقف المارد الأحمر في اللقاء.

تشكيل الأهلي

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

بدأ الترجي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي