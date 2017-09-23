معلول يتسبب في تأخر الأهلي بهدف أمام الترجي

تسبب على معلول لاعب الأهلي في ركلة جزاء تحصل عليها فريق الترجي التونسي خلال المباراة الجارية الآن في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومرر معلول الكرة لشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في منطقة الجزاء بطريقة خاطئة ليتحصل عليها لاعب الترجي ويحصل على ركلة جزاء بعد أن تدخل إكرامي معه على الكرة.

وتمكن طه ياسين الخنيسي من تسجل ركلة الجزاء وتحويلها لهدف عند الدقيقة 40 من اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالآتي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول

في خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد

في الهجوم: وليد أزارو

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري