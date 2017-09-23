“قمة رادس”.. الترجي يتقدم على الأهلي بهدف من ركلة جزاء مشوك في صحتها

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي والترجي بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدين فريق النرجي بهذا الهدف إلى طه ياسين الخنيسي الذي أحرز هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 37 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين ومالت الأفضلية قليلا إلى الناديالأهلي بفضل تحركات مؤمن زكريا ووليد سليمان ووليد آزارو، بينما أعند أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى شريف إكرامي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي

وفي الدقيقة الثانية تألق المعز بن شريفية حارس الترجي التونسي وتصدى لتصويبة خطيرة من مؤمن زكريا، بعدها تبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب.

وفي الدقيقة الثامنة سقط وليد أزارو مهاجم الأهلي على الأرض بعد تدخل عنيف من لاعب الترجي، ولكن امر حكم اللقاء باستمرار اللاعب.

وبعدها تألق الحارس شريف إكرامي وتصدى لتصويبة الخنيسي وحافظ على نظافة شباكه، وفي الدقيقة 22 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه مؤمن زكريا لاعتراضه على قراره.

وفي الدقيقة 26 أطلق أنيس الشعلالي تصويبة صاروخية مرت بجوار عارضة شريف إكرامي، وفي الدقيقة 28 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثاينة من نصيب لاعبي الأهلي في وجه حسام عاشور.

وفي الدقيقة 37 وبعد خطأ كارثي من علي معلول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي حولها طه ياسين الخنيسي في شباك شريف إكرامي، ليتعن تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول ويصعب مأمورية المارد الأحمر.

وبعدها ضغط النادي الأهلي من أجل تعديل النتيجة، وفي الدقيقة 43 حصل الأهلي على ركلة ركنية فشل في استغلالها لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.