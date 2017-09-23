الزمالك بالبدلاء يهزم المقاولون “وديا”

انتهت منذ قليل، مباراة الزمالك والمقاولون، ضمن المواجهة الودية والتي أقيمت اليوم على ملعب القلعة البيضاء ” معلب أبو رجيلة”، بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون

بدأ نادي المقاولون التهديف عن طريق اللاعب محمد طاهر في الدقيقة 18، واستطاع نادي الزمالك أن يعدل من وضعه في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب رزاق سيسيه، ويعزز نادي الزمالك بهدف ثاني في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد رفعت.

وحرص المدير الفني لنادي الزمالك الصربي ” نيبوشا”، على تجربة أكثر من لاعب في المباراة الودية، حيث فضل المشاركة بالمستبعدين من مباراة المصري أمس والتي انتهت بلفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون

حيث بدأ بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع:أحمد فتوح، وعلاء الشبلي، وأحمد مجدي، وأحمد توفيق.

خط الوسط: معروف يوسف، ومحمود دونجا، ويوسف إبراهيم “أوباما”، ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، وباسم مرسي.

علي جبر يشارك

وفي الشوط الثاني دفع نيبوشا باللاعب أحمد كابوريا بدلا من يوسف أوباما، وصلاح عاشور بدلاً من علاء شبلي ، وأحمد رفعت بدلاً من خالد قمر، كما حرص نيبوشا هلى الدفع بمدافع الفريق علي جبر والذي أصيب أثناء مشاركته مع منتخب مصر استعدادا لأوغندا، بدلا من معروف يوسف.