شيكابالا يتحدى الحضري وفتحي في ديربي الرائد والتعاون

أعلن الجهاز الفني لفريقي الرائد والتعاون، عن التشكيلة الرسمية لفريقهما استعدادا للقاء الذي سيجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التشكيلة الأساسية فريق التعاون تواجد الثانئي الدولي رمضان صبحي ومصطفى فتحي، كما تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الرائد في التشكيلة الأساسية لفريقه.

وتعد مواجهة اليوم أول صدام بين محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي والحضري، بعدما انتقل الثلاثي إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل التعاون

وجاء تشكيل التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جفين البيشي – ماتشادو – عبدالله الشمري – نايف موسى

الوسط: ريان الموسى – عبدالرحمن الدوسري – جهاد الحسيني

الهجوم: مصطفى فتحي – سيدريك أميسي – إسماعيل مغربي

تشكيل الرائد

وجاء تشكيل الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

الدفاع: مراد الرشيدي – إيلي سابيا – حسن الشويش – عبدالله الشامخ

الوسط: دانييل أمورا – فارس العياف – ويندر لويز – “شيكابالا”

الهجوم: صقر عطيف – إسماعيل بانجورا

نتائج فريق الرائد

سقط فريق الرائد في فخ الهزيمة بالجولة الأولى 2-1، وفي الجولة الثانية سقط في الهزيمة امام الفيصلي 3-2 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة سقط أمام الفتح بهدف دون رد.

نتائج التعاون

فاز التعاون في الجولة الأولى على الفقتح 4-1، وفي الجولة الثانية خسر من الهلال 4-3، وفي الجولة الثالثة تعادل مع الفيحاء 1-1.