مصر تنظم البطولة الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة لعام 2019

فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها عام 2019، والمؤهلة للدورة الأولمبية المقبلة ( طوكيو 2020).

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنعقدة حاليا بأكرا عاصمة غانا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قد تقدم بطلب مصر لتنظيم البطولة في شهر مايو الماضي بالتنسيق مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي أعلن ترحيب مصر واستعدادها التام لتنظيم البطولة.

وزير الرياضة يهنئ بعد الفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

وقام وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بالتهنئة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قائلا ” مصر تفوز بإستضافة البطولة الإفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ بعد منافسة قوية مع جنوب إفريقيا ومن المتوقع أن تقام هذه البطولة بإذن الله فى نوڤمبر ٢٠١٩ . مبروك لنا جميعاً . بقوة شبابها … تحيا مصر”.

يذكر أن مصر نجحت في تنظيم أكثر من بطولة في كرة القدم، حيث كان آخرها البطولة العربية والتي أقيمت في مصر بالمدة 22 يوليو حتى 5 أغسطس على استاد السلام، واستاد برج العرب.