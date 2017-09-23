الإذاعة التونسية تكشف تشكيل الترجي أمام الأهلي في موقعة “رادس”

كشفت الإذاعة التونسية عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به فريق الترجي مواجهة الأهلي في بطولة إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي حسبما أعلنت الإذاعة التونسية:-

حراسة المرمي: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، علي المشاني

الوسط: فرانك كوم، كوليبالي، غيلان الشعلاني، سعد بقير، أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي

التشكيل المتوقع للأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي:-

حارس المرمى: شريف إكرمي

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي

خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور – عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: مؤمن زكريا – عبدالله السعيد – وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو.

فرص الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا:-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.