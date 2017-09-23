بحضور رمضان.. ستوك سيتي يتلقى هزيمة ساحقة أمام تشيلسي

انتهت مباراة ستوك سيتي وتشيلسي الإنجليزي على ملعب “بيت 365” الخاص بنادي ستوك سيتي، بفوز الضيوف برباعية نظيفة مقابل لا شيئ، وخاض الدولي المصري رمضان صبحي المباراة بأكملها برفقة فريقه ستوك سيتي.

وشهدت المباراة تألق الدولي الإسباني ألفارو موراتا الذي تمكن من إحراز هاتريك خلال مباراة اليوم، حيث تقدم الدولي الإسباني لفريقه في الدقيقة الثانية، ثم عزز بيدرو رودريجيز بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني عزز موراتا تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم أطلق رصاصة في الدقيقة 82 من اللقاء.

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ستوك سيتي المركز ال15 برصيد 5 نقاط فقط.

تشكيل مباراة تشيلسي وستوك سيتي

تشكيل ستوك سيتي:

حراسة المرمى: جو هارت

خط الدفاع: مارتينيز وجونسون وبيترز

خط الوسط: جو آلن وفليتشر ورمضان صبحي وخيسي وضيوف

خط الهجوم: شاكيري وموتينج.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أزبيليكوتا وكريستنسين وأوديجر

خط الوسط: موسيس وبكايوكو وكانتي وألونسو وويليان وبيدرو

خط الهجوم: موراتا