البدري يعتمد على هذا الثنائي بدلاً من الشيخ وأجايي

يعتمد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجناحان “مؤمن زكريا، ووليد سليمان” في مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي.

1- موعد المباراة

وستنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة على ملعب “الأولمبي برادس” في تونس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويبدأ حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر بالجناحان مؤمن زكريا، ووليد سليمان بدلا من الثنائي احمد الشيخ و وجونيور أجايي أمام الترجي التونسي.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الفريق الأحمر كالآتي.

في حراسة المرمى : شريف إكرامي.

في خط الدفاع : رامي ربيعة ، محمد نجيب، وعلي معلول ، أحمد فتحي

في خط الوسط : عبدالله السعيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

في خط الهجوم : وليد أزارو.

و تأتي فرص الأهلي بالتعادل فوق الـ 2-2 او الفوز 1-0

وتعادل المارد الأحمر أمام الترجي التونسي في مباراة الذهاب تعادل إيجابي 2-2 وكاتن للأهلي فرص أكثر للفوز في المبراة لكن لم يستغلها اللاعبين .