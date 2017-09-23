مدرب الأهلي يؤهل شريف إكرامي نفسيا قبل موقعة “رادس”

عقد طارق سليمان مدرب الحراس بالنادي الأهلي، جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر قبل ساعات من موقعة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مع نظيره الترجي التونسي، على استاد “رادس” ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جلسة اسعادة الثقة

وأعطى سليمان بعض التعليمات الأخير لـ”إكرامي”، وأكد له ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في إمكانيه وقدراته، على الرغم من خطأ لقاء الذهاب.

خطأ كارثي من إكرامي

ووقع شريف إكرامي في خطأ كارثي خلال لقاء الذهاب أمام الترجي، بعدما فشل في التصدي لتصويبة مهاجم الفريق التونسي وتسبب في الهدف الثاني في مرماه.

وأكد مدرب الحراس لشريف إكرامي أن الجهاز الفني يثق في قدرته على قيادة الفريق لعبور عقبة الترجي والتأهل للدور نضف النهائي من البطولة.

فرص الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا:-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.

يذكر أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي يوم 23 من الشهر الجاري على استاد رادس بتونس، ضمن مباريات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.