باسم مرسي يقود بدلاء الزمالك أمام المقاولون

يلتقي نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الصربي نيبوشا، فريق المقاولون، في إطار المباراة الودية، التي تقام على ملعب الفريق الأبيض “عبداللطيف أبورجيلة”.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون

وأعلن نيبوشا تشكيل الفريق، حيث بدأ

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع:أحمد فتوح، وعلاء الشبلي، وأحمد مجدي، وأحمد توفيق.

خط الوسط: معروف يوسف، ومحمود دونجا، ويوسف إبراهيم “أوباما”، ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، وباسم مرسي.

يذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك، نيبوشا، قرر إقامة لقاء ودي أمام المقاولون، من أجل تجربة اللاعبين المستبعدين من مباراة المصري، والتي أقيمت مساء أمس، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد لأبناء بورسعيد، بينما خاض اللاعبين الإساسيين الذي شاركوا في مباراة المصري، تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.

موقف الزمالك والمقاولون في الدوري

يذكر أن نادي الزمالك، يحتل المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، جمعهما بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلا منهما، وفوزه على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، وفوزه أمس على المصري، بينما يحتل نادي المقاولون المركز الأول برصيد 7 نقاط.